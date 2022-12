ManUtd arbeitet an Transfer von Ghanas WM-Star Mohammed Kudus

Manchester United arbeitet an einem Januar-Transfer von Ghanas WM-Star Mohammed Kudus.

Der 22-jährige Ajax-Profi konnte mit seinen Leistungen in Katar Werbung in eigener Sache machen. Gemäss «Telegraph» zeigt ManUtd grosses Interesse am jungen Angreifer. Dies kommt nicht von ungefähr: Trainer Erik ten Hag kennt Kudus aus seiner Zeit als Ajax-Trainer bestens und hält offensichtlich grosse Stücke auf diesem. Kudus steht in Amsterdam noch bis 2025 unter Vertrag. Ein baldiger Wechsel in die Premier League ist nicht ausgeschlossen.

psc 19 Dezember, 2022 11:58