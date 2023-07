ManUtd intensiviert Bemühungen um Sofyan Amrabat

Manchester United strebt einen Transfer des marokkanischen Mittelfeldspielers Sofyan Amrabat an.

Der 26-Jährige steht bei der AC Fiorentina noch bis Juni 2024 unter Vertrag, könnte die Toskana aber noch in dieser Transferperiode verlassen. Laut "Gazzetta dello Sport" bekunden verschiedene Vereine Interesse. Am konkretesten soll aber ManUtd an Amrabat baggern. Das Problem: Die Fiorentina soll eine Summe von 25 bis 30 Mio. Euro fordern. Dies scheint den Red Devils und auch den übrigen Interessenten angesichts der nur noch kurzen Vertragslaufzeit des Nationalspielers derzeit als zu hoch.

Das letzte Wort ist allerdings noch nicht gesprochen.

