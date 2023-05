ManUtd-Coach Erik ten Hag stimmt Abgang von Anthony Martial zu

Der französische Stürmer Anthony Martial könnte Manchester United im Sommer nach insgesamt acht Jahren verlassen.

Der 27-jährige Angreifer steht zwar noch für ein weiteres Jahr unter Vertrag, nimmt aber in dieser Saison keine zentrale Rolle ein. Laut "The Sun" stimmt Trainer Erik ten Hag einem Abgang des Stürmers zu. Martial könnte sich eine neue Herausforderung suchen, da er unbedingt wieder mehr Einsatzzeiten möchte. Im vergangenen Jahr war er zwischenzeitlich bereits an den FC Sevilla ausgeliehen und wusste dort durchaus zu überzeugen.

psc 23 Mai, 2023 18:53