Erik ten Hag fordert einen neuen Weltklassestürmer: 4 Kandidaten

Manchester United befindet sich gerade in einem anhaltenden Formhoch, das in dieser Woche auch der FC Barcelona zu spüren bekam. Trainer Erik ten Hag hat die Mannschaft wieder auf Kurs gebracht. Der Niederländer fordert aber im Hinblick auf die nächste Saison weitere Verstärkungen – vor allem im Angriff.

Englischen Medienberichten zufolge möchte der Niederländer in der kommenden Saison auf eine neue Nummer 9 zählen. Ein Weltklassestürmer für das Sturmzentrum soll her, auch wenn Wout Weghorst (30) und Marcus Rashford (25) diese Rollen derzeit ziemlich gut ausfüllen. Als Wunschkandidat von ten Hag für die Verstärkung des Sturmzentrums gilt Victor Osimhen (24). Napolis Klubboss Aurelio de Laurentiis hat allerdings erst in dieser Woche erklärt, dass er damit rechnet, dass der nigerianische Torjäger noch lange in Neapel spielen wird. Der Italiener betonte indes auch, dass es Angebote gibt, die man nicht ablehnen kann.

Ob die Red Devils eine dreistellige Millionensumme für Osimhen ausgeben, ist dennoch fraglich und könnte auch davon abhängen, wer neuer Besitzer des Vereins wird.

Weitere Kandidaten für die Verstärkung des Sturms in Manchester sind Harry Kane (29, Tottenham), Dusan Vlahovic (23, Juventus) und Tammy Abraham (25, AS Rom).

psc 24 Februar, 2023 17:45