ManUtd-Coach Erik ten Hag gibt Update zu Ronaldo

Cristiano Ronaldo ist nach seiner internen Suspendierung in der vergangenen Woche bei Manchester United wieder ins Training zurückgekehrt. Ab sofort betrachtet ihn Trainer Erik ten Hag wieder als vollwertiges Teammitglied.

Dies versichert der niederländische Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Europa League-Spiel gegen Sheriff Tiraspol. «Cristiano Ronaldo ist zurück in unserem Kader. Es nicht so kompliziert: Er war für ein Spiel raus und jetzt ist er wieder im Team.» Der 37-jährige Portugiese hatte sich nach seiner verweigerten Einwechslung gegen Newcastle direkt via soziale Medien entschuldigt. Ten Hag hat seine Konsequenzen gezogen und will nun aber wieder «normal» weitermachen. Jüngst sagte er bereits, dass er hofft bis im Sommer auf CR7 zurückgreifen zu können. Ob dem tatsächlich so sein wird, ist allerdings fraglich. Durchaus möglich, dass Ronaldo das nächste Transferfenster für einen Wechsel nutzt, zumal ihm der Verein inzwischen keine Steine mehr in den Weg legen will.

psc 26 Oktober, 2022 14:23