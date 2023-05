ManUtd-Coach Erik ten Hag will weiterhin mit David de Gea arbeiten

Manchester Uniteds Trainer Erik ten Hag spricht in der Personalie David de Gea nach der 0:1-Niederlage gegen West Ham Klartext: Der Spanier soll bei den Red Devils bleiben.

«Wir möchten, dass er hier bei Manchester United bleibt und seinen Vertrag verlängert», sagt der niederländische ManUtd-Coach im Anschluss an die Partie am Sonntagabend. Bereits seit Wochen laufen zwischen der Klubleitung und de Gea Gespräche über eine Vertragsverlängerung. Dem Vernehmen nach stehen diese vor dem Abschluss. Auch der 32-jährige Keeper hat bereits betont, dass er gerne in Manchester bleiben möchte. Offenbar muss er dazu allerdings eine gewisse Gehaltsreduktion in Kauf nehmen.

Aus dem Umfeld gibt es auch Stimmen, die mit de Gea wegen wiederholten Patzern nicht mehr wirklich zufrieden sind. Den Support seines Trainers geniesst die langjährige Nummer 1 aber weiterhin.

psc 8 Mai, 2023 09:10