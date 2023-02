ManUtd-Coach Erik ten Hag hatte vergnügten Abend mit Sir Alex Ferguson

Dies berichtet der niederländische Coach nach dem Gespräch den «Manchester Evening News». Er geniesse es sehr, sich mit Menschen mit viel Wissen und grosser Erfahrung auszutauschen, betont ten Hag: «Manchester United ist sein Klub und er fühlt sich sehr verpflichtet. Er will, dass wir Erfolg haben. Es war ein grossartiger Abend.» Sir Alex Ferguson gewann als Trainer der Red Devils zwischen 1986 und 2013 zahlreiche Trophäen, darunter 13 Premier League-Titel und auch zwei Champions League-Pokale. Er ist weiterhin Vorstandsmitglied des englischen Traditionsklubs und war als solcher auch massgeblich an der Verpflichtung von ten Hag beteiligt.

Das Treffen zwischen ten Hag und Ferguson wurde publik, nachdem in den sozialen Medien Fotos aufgetaucht sind.

Sir Alex and Ten Hag out for a meal together 👀❤️

Via @UtdSk_ pic.twitter.com/Dt0G3H6xR7

— The United Stand (@UnitedStandMUFC) February 21, 2023