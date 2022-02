ManUtd-Coach Ralf Rangnick zweifelt an Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ist im vergangenen Sommer unter grossem Jubel der ManUtd-Fans zu den Red Devils zurückgekehrt. Interimstrainer Ralf Rangnick scheint über diese Saison hinaus allerdings nicht mit dem Portugiesen zu planen.

Der deutsche Coach wird beim Premier League-Klub im Sommer in eine Manager- bzw. Beraterrolle wechseln. Dabei ist er auch künftig mitverantwortlich für die Kaderplanung. Cristiano Ronaldo scheint bei ManUtd bereits mittelfristig keine Rolle mehr zu spielen. Wie die “Manchester Evening News” berichten, glaubt Rangnick nicht daran, dass CR7 in der kommenden Saison noch ein zentraler Faktor für die Mannschaft sein soll oder kann. Der 37-Jährige hat in den letzten Wochen eine Torflaute an den Tag gelegt, nachdem der Saisonstart noch vollauf geglückt war.

Ronaldo steht in Manchester bis 2023 unter Vertrag. Ob er diesen auch erfüllen wird, scheint aber fraglich. Eine neuerliche Trennung nach nur einem Jahr ist denkbar.

psc 28 Februar, 2022 12:00