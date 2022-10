ManUtd-Coach ten Hag sieht bei Ronaldo eine deutliche Steigerung

Manchester Uniteds Trainer Erik ten Hag lobt Cristiano Ronaldo vor dem Europa League-Spiel gegen Omonia Nikosia und sieht beim Portugiesen eine deutliche Steigerung.

Der Niederländer hält weiterhin am portugiesischen Superstar fest, auch wenn er ihn nicht immer in der Startelf ranlässt. «Ich will Cristiano Ronaldo so gut unterstützen, wie ich kann. ich will das Beste aus ihm herausholen», sagt ten Hag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Und weiter: «Er ist jetzt in besserer Form und darüber bin ich glücklich.»

Ronaldo erzielte am vergangenen Wochenende beim 2:1-Sieg gegen Everton als Joker den Siegtreffer. Seit dem 2. Spieltag stand er in dieser Premier League-Saison nicht mehr in der Startelf. Lediglich in der Europa League durfte er bisher jeweils von Beginn weg ran. Dies könnte auch am Donnerstagabend wieder der Fall sein. Am kommenden Sonntag empfangen die Red Devils in der Meisterschaft dann Newcastle United. Wie viele Einsatzminuten Ronaldo da erhält, steht noch in den Sternen.

psc 12 Oktober, 2022 13:45