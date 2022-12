ManUtd-Coach ter Stegen plant weiter mit Aaron Wan-Bissaka

Manchester United plant weiterhin mit dem vor der WM kaum eingesetzten Rechtsverteidiger Aaron Wan-Bissaka.

Dies betont Trainer Erik ten Hag, der sagt, dass der 25-Jährige im Verein durchaus eine Zukunft hat. «Natürlich musst du als Erstes auf dem Platz stehen, aber in der ersten Saisonhälfte war er entweder verletzt oder krank», sagt der Niederländer. Künftig wird er aber auf Wan-Bissaka setzen, wenn dieser zur Verfügung steht: «Ich denke die Pause war gut für ihn. Er war im Trainingscamp in Spanien, hat in der Vorbereitung einige Spiele gemacht und kam jetzt auch zweimal zum Einsatz. Ich bin glücklich über seine Leistungen. Wir brauchen Konkurrenz im Kader.»

Der Engländer steht erst einmal noch bis 2024 unter Vertrag.

