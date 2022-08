ManUtd befasst sich auch mit Cody Gakpo

Für die Verstärkung des Angriffs ist bei Manchester United nun auch der Niederländer Cody Gakpo ein Thema.

Der 23-Jährige spielt noch bei seinem Stammklub PSV Eindhoven. Der siebenfache Nationalspieler kann sich laut Transferexperte Fabrizio Romano einen Wechsel in die Premier League aber sehr gut vorstellen. Noch hat ManUtd für Gakpo kein Angebot abgegeben, er figuriert neben Ajax-Profi Antony aber auf der Liste der Sturmkandidaten, die noch in dieser Transferperiode ein Thema sind. Vertraglich ist der Angreifer noch bis 2026 an die PSV gebunden. Für eine Verpflichtung ist eine stattliche Ablöse fällig.

psc 11 August, 2022 16:05