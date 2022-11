ManUtd veröffentlicht nach Ronaldo-Interview weiteres Statement

Nachdem am Mittwoch und Donnerstag das Interview von Cristiano Ronaldo mit Piers Morgan auf «TalkTV» in voller Länge ausgestrahlt wurde, reagiert sein Verein Manchester United nun.

In einem Statement teilt der Premier Ligist am Freitag mit, dass der Verein «angemessene Schritte» eingeleitet habe, um auf das Interview von Ronaldo zu reagieren. Wie diese Schritte konkret aussehen und was der Klub gedenkt, zu tun, lässt er offen. Bis zu einer weiteren Entscheidung wird diese Angelegenheit von offizieller Seite her nicht mehr kommentiert.

Klar ist, dass ManUtd Anwälte eingeschalten hat, um mögliche Massnahmen zu besprechen. Es geht wohl vor allem darum, die Zusammenarbeit mit dem 37-jährigen Portugiesen möglichst kostengünstig zu beenden. Auch eine Busse oder gar eine Schadenersatzforderung könnten diskutiert werden.

Ronaldo konzentriert sich derzeit voll auf die WM, wo er mit Portugal teilnimmt. Mit seiner heftigen Kritik insbesondere gegen ManUtd-Coach Erik ten Hag und die Klubleitung hat er einen vorzeitigen Abgang bei den Red Devils aber definitiv kalkuliert.

psc 18 November, 2022 12:51