ManUtd zieht die Reissleine und suspendiert Ronaldo

Manchester United zieht nach dem vorzeitigen Abgang von Cristiano Ronaldo beim 2:0-Sieg gegen Newcastle United Konsequenzen und suspendiert den Portugiesen intern.

Wie der Klub mitteilt, ist der 37-Jährige nicht Teil des Kaders für das anstehende Premier League-Spiel auswärts gegen Chelsea am kommenden Samstag. Trainer Erik ten Hag habe diese Entscheidung getroffen und habe die vollumfängliche Rückendeckung der Vereinsführung. Ronaldo hatte sich am Mittwochabend gegen die Magpies bereits in der 89. Minute in die Kabine verabschiedet, nachdem sich abzeichnete, dass er nicht zum Zug kommt.

Zuletzt wurde er von ten Hag in den Ligaspielen häufig nicht in der Startelf eingesetzt. Mit dem Verhalten gegen ManUtd hat CR7 den Bogen nun aber überspannt. Auf der Nase herumtanzen lassen wollen sich der Verein und insbesondere der Chefcoach nicht. Auch trainieren muss Ronaldo mindestens bis zum Chelsea-Spiel individuell.

Eine Trennung im Januar zeichnet sich ab – wenn sich denn ein Abnehmer findet.

psc 20 Oktober, 2022 19:07