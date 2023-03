ManUtd will mit David de Gea weitermachen

Manchester United und David de Gea führen Gespräche bezüglich einer Vertragsverlängerung.

Lange Zeit schien unklar, ob der spanische Keeper in den Planungen der Red Devils über diese Saison hinaus tatsächlich eine zentrale Rolle spielt. Dies scheint er zu tun. Laut Transferexperte Fabrizio Romano wollen beide Parteien die Zusammenarbeit fortführen. Dennoch ist nicht garantiert, dass dies auch geschieht. Die Klubbosse der Engländer wollen das Salär von de Gea nämlich drastisch kürzen. In den Gesprächen um eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags geht es nun vor allem darum, in Bezug darauf eine Einigung zu finden.

Die Goaliesituation bei ManUtd ist auch aus Schweizer Sicht höchst interessant: Sowohl Yann Sommer wie auch Gregor Kobel gelten nämlich als potentielle Transferkandidaten. Aber wohl nur dann, wenn de Gea den Verein verlässt und der Posten als klare Nummer 1 frei wird.

psc 2 März, 2023 19:05