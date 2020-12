ManUtd-Duo vor Abgang im Januar

Bei Manchester United könnten im Januar zwei Youngsters den Klub verlassen: Linksverteidiger Brandon Williams (20) und Flügelstürmer Daniel James (23) sollen woanders mehr Spielpraxis erhalten.

Die beiden müssen derzeit hinten anstehen: Trainer Ole Gunnar Solskjaer vertraute ihnen nicht wirklich, Abgänge in der nächsten Transferperiode wären die logische Konsequenz. Besonders für Brandon Williams ist die Situation sehr ungemütlich: Dem linken Abwehrspieler stehen mit Sommer-Neuzugang Alex Telles und Luke Shaw gleich zwei gestandene Spieler vor der Sonne. Laut “Telegraph” könnte der Engländer an den FC Southampton ausgeliehen werden. Von den Saints wurde er bereits in der letzten Transferperiode umgarnt.

Ebenfalls auf Leihbasis wechseln könnte Flügelstürmer Daniel James. Der Waliser ist bei Premier League-Aufsteiger Leeds United ein Thema.

psc 15 Dezember, 2020 15:48