ManUtd erzielt den erhofften Durchbruch mit Alejandro Garnacho

Der Flügelstürmer unterschreibt bei den Red Devils einen langfristigen Vertrag bis 2028. Garnacho läuft seit knapp drei Jahren für ManUtd auf, nachdem er zuvor in der Jugend von Atlético Madrid ausgebildet wurde.

«Erik ten Hag und sein Trainerstaff haben mir geholfen, in jedem Bereich besser zu werden. Ich freue mich auf die Zukunft und kann es nicht erwarten, weitere spezielle Erinnerungen mit dieser Gruppe und unseren Fans zu kreieren», wird der Youngster anlässlich der Vertragsverlängerung zitiert.

Locked in 🔏

We are thrilled to announce @AGarnacho7 has committed his future to United! 🤩#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) April 28, 2023