ManUtd erzielt Einigung mit neuem Coach

Manchester United hat seinen neuen Trainer für die kommende Saison offenbar gefunden: Erik ten Hag soll unterschreiben.

Nach Angaben von “ESPN” besteht zwischen den Red Devils und dem niederländischen Ajax-Coach eine Einigung. Demnach wird ManUtd eine Ablöse in Höhe von 2 Mio. Euro an Ajax entrichten. Erik ten Hag steht da noch bis 2023 unter Vertrag. Der 52-Jährige sieht den Zeitpunkt für eine Veränderung aber gekommen und will sich dem Premier League-Topklub anschliessen.

Dort wird er die Nachfolge von Ralf Rangnick antreten, der im Sommer in seine Berater-Rolle tritt. Die Zielvorgabe für ten Hag ist klar: Er soll ManUtd wieder zu Titelgewinnen führen. Angeblich soll ihm ein erfahrener Trainer als Assistent zur Seite gestellt werden. Im Gespräch ist der frühere englische Nationaltrainer und Wolfsburg-Coach Steve McClaren.

psc 7 April, 2022 09:12