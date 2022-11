ManUtd erwartet im Winter den Abgang von Cristiano Ronaldo

Klubintern wird bei Manchester United inzwischen fest davon ausgegangen, dass Cristiano Ronaldo den Verein im kommenden Transferfenster verlässt.

Die Klubbosse stützen den neuen Trainer Erik ten Hag und sehen keine Zukunft mehr für CR7, der sich durch ein Fehlverhalten zwischenzeitlich eine Suspendierung eingeholt hatte und auf dem Platz längst nicht mehr den Zauber versprüht. Die Dominanz früherer Tage ist weg, in dieser Saison kommt der 37-Jährige in 16 Einsätzen für seinen Klub auf «nur» drei Tore. Laut «Sky»-Reporter Florian Plettenberg beschäftigt man sich bei ManUtd bereits intensiv mit der Suche nach möglichen Ronaldo-Nachfolgern. Ein solcher ist Eric Maxim Choupo-Moting. Allerdings gilt es als unwahrscheinlich, dass die Münchner den Kameruner ziehen lassen. Dem 33-Jährigen gefällt es an der Säbener Strasse gerade sehr gut. Er könnte seinen zum Saisonende auslaufenden Kontrakt verlängern.

ManUtd wird sich also wahrscheinlich nach Alternativen umsehen müssen.

psc 8 November, 2022 09:41