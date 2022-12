ManUtd-Fans verhöhnen Ronaldo mit neuem Fansong

Englische Fussballfans sind bei der Erfindung neuer Fansongs immer sehr kreativ. Nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo erhält der Portugiese postwendend ein neues Lied. Für ihn ist es nicht sehr schmeichelhaft.

Beim Carabao-Cupspiel gegen Burnley (2:0) war der neue Song der Supporter der Red Devils erstmals zu hören. Dabei intonierten die Fans die folgenden Zeilen: «I don’t care about Ronnie. Ronnie don’t care about me. All I care about is MUFC». Die Message ist klar: Die Fans haben das Kapitel CR7 nach dessen skandalumwitterten Fernsehinterview, wo er die Fans zwar in Schutz nahm, aber gegen zahlreiche Protagonisten des Klubs wetterte, offensichtlich geschlossen.

Auch von Seiten des Vereins gab es keine grosse Verabschiedung des 37-Jährigen. Ronaldo wurden vor dem Heimspiel gegen Burnley lediglich ein paar wenige Sätze im Matchheft gewidmet. Darin schrieb der Klub: «Cristiano Ronaldo hat den Klub letzten Monat im Einvernehmen verlassen. Der Portugiese erzielte bei zwei Aufenthalten in 436 Spielen 145 Tore und half uns dabei, dreimal die Premier League zu gewinnen, einmal den FA Cup, zweimal den Ligapokal, die Champions League und die FIFA Klub-WM.»

Der neue Ronaldo-Fansong der ManUtd-Fans:

Les mêmes qui criaient « Siuuuuuu » il y a moins d’un an, décidément la mentalité de ce club est écoeurante pic.twitter.com/mzgK0Xupgd — Alicia. (@aliciafrdo) December 22, 2022

psc 23 Dezember, 2022 15:44