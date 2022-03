Rangnick-Schicksal besiegelt: ManUtd informiert über die Trainersuche

Bei Manchester United steht im Sommer ein weiterer Trainerwechsel an: Interimscoach Ralf Rangnick wird sich dann in seine künftige Beraterrolle zurückziehen. Die Suche nach einem Nachfolger für den Deutschen läuft bereits.

Darüber informierte der Premier Ligist am Dienstag in einer Mitteilung. Fussballdirektor John Murtough sagt, dass ein “gründlicher Prozess” für die Suche nach einem neuen Cheftrainer laufe. Der Neue an der Seitenlinie soll die Red Devils “wieder in den Kampf um die nationalen und europäischen Titel führen.” Das klare Statement ist auch ein eindeutiges Zeichen, dass Rangnick in seiner jetzigen Funktion nach dieser Saison sicherlich Schluss macht.

Murtough stellt auch klar, dass eine Platzierung unter den Top 4 in der heimischen Liga “nicht das ultimative Ziel für Manchester United” sei. Man wolle viel mehr und eben auch wieder um den Meistertitel mitspielen. Derzeit kämpft ManUtd gegen Arsenal, West Ham und Tottenham um Rang 4 in der Premier League, der zumindest für die Champions League-Teilnahme im kommenden Jahr berechtigt.

Ein Name, der als künftiger ManUtd-Coach immer wieder genannt wird, ist jener von Noch-PSG-Trainer Mauricio Pochettino. Zu Namen äussert sich ManUtd zurzeit natürlich nicht.

💬 Our Football Director has reiterated the club's objectives…#MUFC — Manchester United (@ManUtd) March 1, 2022

psc 1 März, 2022 16:46