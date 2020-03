ManUtd will Transfer von Jack Grealish fixieren

Aston Villas Spielmacher Jack Grealish ist eines der grossen Transferziele von Manchester United. Die Red Devils wollen nun rasch Nägel mit Köpfen machen.

Laut “Daily Mirror” ist der englische Rekordmeister bereit für den 24-jährigen Engländer 80 Mio. Euro hinzulegen. Jack Grealish wurde bei Aston Villa ausgebildet und verbrachte auch seine gesamte bisherige Profikarriere da – bis auf eine Saison, während der er ausgeliehen war.

Nun könnte die Reise des talentierten Offensivspielers weitergehen. In der laufenden Saison macht er mit neun Toren und acht Assists in 31 Spielen beste Werbung in eigener Sache. Aston Villa hofft noch auf einen Verbleib Grealishs, sein Vertrag läuft bis 2023. Trainer Dean Smith sagt: “In dieser Liga zu bleiben ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Argumente, die uns helfen könnten, Jack Grealish zu halten”.

psc 10 März, 2020 17:02