Die ManUtd-Karriere von Paul Pogba scheint beendet

ManUtd-Coach Ralf Rangnick verrät am Freitag, dass Scans gezeigt haben, dass der Mittelfeldspieler voraussichtlich rund einen Monat pausieren muss. Eine Rückkehr auf den Platz noch in dieser Saison sei unwahrscheinlich. Das bedeutet, dass der französische Weltmeister sein letztes Spiel für die Red Devils bereits bestritten haben könnte. Sein Vertrag läuft Ende Juni aus. Eine Vertragsverlängerung gilt aktuell als wenig wahrscheinlich. Stattdessen könnte es den 29-Jährigen wieder weg von der Insel ziehen. Unter anderem buhlen Real Madrid und Ex-Klub Juventus um Pogba.

Ralf has provided an update on @PaulPogba

