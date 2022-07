ManUtd steht wegen Lisandro Martinez vor dem Durchbruch

Die Verhandlungen zwischen Manchester United und Ajax Amsterdam für einen Wechsel von Abwehrspieler Lisandro Martinez stehen vor einem erfolgreichen Abschluss.

Wie “Sky Sports” berichtet, haben sich die beiden Parteien stark angenähert und stehen vor einer Einigung. Lisandro Martinez könnte künftig im Old Trafford für die Red Devils auflaufen. Angeblich bot der Premier Ligist zuletzt 45 Mio. Euro. Ajax soll bislang 50 Millionen gefordert haben. Tatsächlich hält sich die Differenz inzwischen also in argen Grenzen.

Der 24-jährige Argentinier steht in Amsterdam aktuell noch bis 2025 unter Vertrag.

psc 13 Juli, 2022 17:17