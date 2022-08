ManUtd geht für Marko Arnautovic in die Vollen

Manchester United kämpft verbissen um die Unterschrift von Ösi-Torjäger Marko Arnautovic.

Ein erstes Angebot in Höhe von 8 Mio. Euro wurde von Bologna abgelehnt. Nun bessern die Red Devils laut “Sky”-Reporter Florian Plettenberg nach. Trainer Erik ten Hag möchte Arnautovic unbedingt in seinem Team haben. Die beiden kennen sich aus gemeinsamen Zeiten in Enschede.

Der 33-Jährige Österreicher will unbedingt auf die Insel zurück, wo er in der Vergangenheit bereits für Stoke City und West Ham gespielt hat. Vertraglich ist Arnautovic aber noch bis 2024 an Bologna gebunden. Die Verantwortlichen des Serie A-Klubs müssen für den Transfer mitspielen. Welche Summe notwendig wird, ist noch unklar.

psc 8 August, 2022 15:06