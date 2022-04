ManUtd erzielt mündliche Einigung mit Erik ten Hag

Der 52-jährige Niederländer soll im Sommer auf Ralf Rangnick folgen und bei den Red Devils eine neue Ära prägen. Die Klubbosse möchten ten Hag unbedingt engagieren und haben sich mit diesem gemäss “The Athletic”-Journalist David Ornstein auf einen langfristigen Vertrag geeinigt. Noch ist ein Wechsel des amtierenden Ajax-Trainers allerdings nicht fix. Der Premier Ligist muss sich auch noch mit den Klubverantwortlichen der Amsterdamer über die Ablöse einigen. Ten Hag steht bei Ajax noch für eine weitere Saison unter Vertrag.

Vor dem niederländischen Cupfinal am 18. April wird es sicherlich keine Verkündung geben.

