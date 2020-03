ManUtd wird Odion Ighalo fix verpflichten

Manchester United wird den von Shanghai Shenhua ausgeliehenen Stürmer Odion Ighalo im Sommer wohl permanent unter Vertrag nehmen.

Der 30-jährige Nigerianer lief bis zur Corona-Pause achtmal für die Red Devils auf und erzielte dabei vier Tore. Anpassungsschwierigkeiten hatte Odion Ighalo keinerlei. Laut “Daily Mail” steht bereits fest, dass der Mittelstürmer fix zum englischen Rekordmeister wechselt.

Dafür werden 16 Mio. Euro in Richtung China fliessen. Bei diesem Betrag liegt die Kaufoption, die sich ManUtd für Ighalo am Deadline Day sicherte. Die Leihe endet am 31. Mai. Der Premier Ligist muss die Option demnach vorher aktivieren.

psc 24 März, 2020 15:13