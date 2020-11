ManUtd hätte den Solskjaer-Nachfolger bereits gefunden

ManUtd-Coach Ole Gunnar Solskjaer gerät bei Manchester United immer stärker unter Druck. Mit Mauricio Pochettino steht der potentielle Nachfolger bereits in den Startlöchern.

Nachdem ManUtd in der Premier League bereits sehr schlecht in die neue Saison gestartet ist, gab es am Mittwoch mit der Niederlage bei Basaksehir Istanbul auch in der Champions League einen Rückschlag. In jenem Wettbewerb hatten die Red Devils mit zwei Siegen begonnen. Englischen Medienberichten zufolge hält die Klubführung Trainer Ole Gunnar Solskjaer noch die Stange und wird den Norweger sicherlich nicht vor dem samstäglichen Ligaspiel gegen Everton entlassen. Doch sicher sitzt der Norweger längst nicht mehr auf dem Trainerstuhl. Kommt es zur Entlassung, könnte Ex-Spurs-Coach Mauricio Pochettino das Erbe des 47-Jährigen antreten.

Der Argentinier erklärte in dieser Woche, dass er geduldig sei und auf das “richtige Projekt” warte. Eine Rückkehr in die Premier League schloss er explizit nicht aus. Es gilt sogar als wahrscheinlich, dass Pochettino eine Offerte der Red Devils annehmen würde, falls denn eine solche eintreffen sollte.

Solskjaer ist auf einen raschen Turnaround angewiesen. Die Leistungen der Mannschaft müssen endlich besser und konstanter werden.

