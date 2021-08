ManUtd macht Paul Pogba ein unmoralisches Angebot

Manchester United will seinen Mittelfeldspieler Paul Pogba unbedingt langfristig halten und greift für den 28-Jährigen jetzt sehr, sehr tief in die Taschen. Trotz Traumangebot zögert der Franzose.

Und dies kommt nicht von ungefähr. Noch vor Jahresfrist behauptete sein Berater Mino Raiola, dass der Weltmeister die Red Devils so rasch wie möglich verlassen möchte. Später ruderten aber sowohl der Agent wie auch Pogba zurück: Noch immer spielt der Franzose für den englischen Rekordmeister. Sein aktueller Vertrag läuft allerdings zum Saisonende aus. Pogba hat in der Vergangenheit durchblicken lassen, dass er diesen nicht wirklich verlängern will.

Dies wiederum möchten die ManUtd-Bosse verhindern. Laut “The Athletic” bieten sie dem ehemaligen Juve-Profi für eine Verlängerung ein sagenhaftes Wochensalär von 400’000 Pfund. Damit würde Pogba vor David De Gea (350’000 Pfund pro Woche) zum Spitzenverdiener beim Premier League-Klub aufsteigen. Das Arbeitspapier würde bis 2025, mit Option auf ein weiteres Jahr, laufen.

Trotz der Traumofferte zögert Pogba. Ursprünglich hätte dieser ManUtd wohl bereits im Sommer 2020 verlassen wollen. Damals zogen die Klubbosse aber eine Option zur Verlängerung um ein weiteres Jahr. Darüber soll der Spielmacher alles andere als begeistert gewesen sein.

Zudem gibt es nun auch Lockrufe aus der Heimat: Paris St. Germain möchte sein Starensemble im kommenden Sommer um den französischen Superstar ergänzen. Pogba steht vor einer schwierigen Entscheidung, zumal er mit 28 Jahren wohl seinen letzten richtig grossen Vertrag unterzeichnen wird.

psc 19 August, 2021 13:14