ManUtd will Oranje-Star Cody Gakpo schon im Januar holen

Cody Gakpo sorgt bei seinem Verein PSV Eindhoven schon seit einiger Zeit für Furore. Nun ist er mit seinem Treffer beim WM-Auftakt der niederländischen Nationalmannschaft gegen Senegal (2:0) mit einem Treffer auch auf der Weltbühne in Erscheinung getreten. Manchester United beobachtet den 23-Jährigen schon länger und will im Januar Nägel mit Köpfen machen.

Nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo klafft in der Offensive eine Lücke. Laut Angaben von «fussballtransfers.com» soll diese Cody Gakpo füllen, wenn es nach den Klubverantwortlichen geht. Der 23-Jährige ist zwar noch bis 2026 an den PSV gebunden, hat aber bereits klargemacht, dass er für einen Transfer in eine Topliga bereit ist.

ManUtd-Coach und Landsmann Erik ten Hag soll vom Angreifer sehr viel halten. Dieser kommt im Verein meist auf dem linken Flügel zum Einsatz, kann aber auch in zentraler Rolle spielen. Die Red Devils waren schon im Sommer hinter dem Stürmer her. Damals entschied sich dieser noch für einen Verbleib in der Heimat.

psc 25 November, 2022 13:59