ManUtd plant Verkauf von Goalie Dean Henderson

Manchester United plant noch in diesem Sommer den Verkauf seines Goalies Dean Henderson.

Die Red Devils arbeiten bekanntlich an der Verpflichtung von Inter-Keeper André Onana. Zudem ist die Situation von David de Gea ungeklärt. Unabhängig davon plant ManUtd laut "Manchester Evening News" aber auch nicht mehr mit Dean Henderson.

Der 26-jährige Keeper war in der vergangenen Saison einmal mehr ausgeliehen. Diesmal an Nottingham Forest, das nun auch Interesse an einer Weiterbeschäftigung zeigen soll. Der Premier League-Konkurrent soll bereit sein, 30 Mio. Pfund für Henderson hinzulegen. Gut möglich, dass der Verein mit seinen Avancen letztlich erfolgreich sein wird.

psc 6 Juli, 2023 12:08