ManUtd-Stürmer Anthony Martial avanciert zum Wechselkandidaten

Der französische Stürmer Anthony Martial ist bei Manchester United in dieser Saison bislang nicht erste Wahl. Der 25-jährige Angreifer wird im Winter möglicherweise zu einem heissen Wechselkandidaten.

Mit den Einsatzzeiten bei den Red Devils kann der französische Nationalspieler alles andere als zufrieden sein. Er kommt in dieser Saison bisher auf 100 Einsatzminuten, verteilt über fünf Spiele. In fünf Premier League-Partien stand er nur einmal in der Startelf. Laut “Eurosport” könnte Martial in der nächsten Transferperiode den Klub wechseln. ManUtd schliesst einen Verkauf offenbar nicht gänzlich aus, da mit Cristiano Ronaldo und Jadon Sancho im Sommer gleich zwei Topspieler für die Offensive verpflichtet wurden. Als Ablöse fordern die Red Devils mindestens 40 Mio. Pfund.

psc 22 September, 2021 13:10