ManUtd-Stürmer Jesse Lingard widerspricht Rangnick

Der Trainer der Red Devils sagte am Donnerstag auf einer Pressekonferenz, dass der 29-Jährige erst einmal den Kopf frei bekommen soll. Dieser Darstellung widerspricht Lingard nun vehement. Demnach kam der Anstoss zur Pause vom Verein. “Der Verein hat mir aus persönlichen Gründen zu einer Auszeit geraten. Mein Kopf ist frei. Ich werde immer professionell sein, wenn es darauf ankommt, und 100 Prozent geben”, erklärt er via Twitter.

Lingard wollte am Deadline Day einen Transfer vollziehen, was ihm vom Verein allerdings verwehrt wurde. Am Montag soll er wieder ins Training einsteigen.

The club advised me to have time off due to personal reasons! But my headspace is clear and I’ll always be professional when called upon and give 100 percent

— Jesse Lingard (@JesseLingard) February 3, 2022