ManUtd denkt an Transfer von Olivier Giroud

Olivier Giroud beweist auch in dieser Saison seine Klasse: Sowohl bei Milan wie auch bei der franzsischen Nationalmannschaft an der WM war oder ist er eine tragende Figur. Der 36-jährige Routinier rückt nun bei Manchester United in den Fokus.

Durch seine Zeit bei Arsenal und Chelsea verfügt der Torjäger über grosse Erfahrung in der Premier League. Laut «Times» denkt ManUtd jetzt an Giroud. Nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo und auch wegen der Fitnessprobleme von Anthony Martial soll noch in diesem Monat ein neuer Stürmer her.

Dass dies Giroud sein wird, gilt derzeit aber noch als eher unwahrscheinlich. Milan plant bereits eine Vertragsverlängerung mit dem zuverlässigen Angreifer, der in dieser Saison bereits 14 Torbeteiligungen aufweist. Ob der Stürmer durch die Lockrufe aus Manchester ins Grübeln bezüglich seiner Zukunft in Italien kommt, wird sich zeigen.

psc 5 Januar, 2023 16:47