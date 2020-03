Der 37-Jährige ist derzeit die Nummer 3 bei den Red Devils und kam in dieser Spielzeit bisher in einem Europa League-Spiel zum Einsatz. Er arbeitet nebenbei bereits an seiner Trainerlizenz. Lee Grant verlängert seinen auslaufenden Kontrakt nun um eine weitere Spielzeit bis Juni 2021.

“Ich bin einfach nur glücklich nächstes Jahr ein Teil des Klubs zu sein und zu sehen, wie sich dieser entwickelt.” Die Goaliesituation bei ManUtd ist im Hinblick auf die kommende Saison noch nicht geklärt. Dean Henderson, der zurzeit an Sheffield United ausgeliehen, könnte zurückkehren und Stammkeeper David de Gea Druck machen. Sogar ein Verkauf des Spaniers ist nicht gänzlich ausgeschlossen. Henderson ist ein Eigengewächs und auf diese will man beim englischen Rekordmeister wieder vermehrt setzen.

An Lee Grants Situation als Backup vom Backup ändert sich wohl nichts.

Lee Grant is excited about the future with United! ✍️#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) March 5, 2020