ManUtd verlängert mit Jungstar Mason Greenwood

Manchester United verlängert den Vertrag mit Sturmtalent Mason Greendwood.

Der 19-Jährige wurde bei den Red Devils ausgebildet und hat den Durchbruch bei den Profis bereits in jungen Jahren geschafft. Nun verlängert Greenwood den Vertrag mit dem englischen Rekordmeister bis 2025.

“Wenn man mit sieben Jahren in den Verein kommt, träumt man davon, eines Tages für die erste Mannschaft zu spielen. Ich habe so hart gearbeitet, um dieses Niveau zu erreichen, und die letzten zwei Jahre waren unglaublich. Es gibt so viel, was ich in diesem Spiel erreichen möchte, und ich weiß, dass dies die perfekte Umgebung ist, um meinen Fußball zu spielen”, sagt Greenwood anlässlich der Unterschrift unter den neuen Vertrag.

psc 16 Februar, 2021 13:44