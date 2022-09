ManUtd will den Vertrag mit wiedererstarktem Marcus Rashford verlängern

Nach zuletzt eher schwierigen Monaten und Jahren blüht Manchester Uniteds Eigengewächs seit dem Trainerwechsel im Sommer wieder auf. Der 24-Jährige soll längerfristig bleiben.

Derzeit ist Rashford nur noch bis Saisonende an die Red Devils gebunden, wobei klubseitig eine Option zur Verlängerung um eine weitere Spielzeit besteht. Diese möchte der Verein aber nicht ziehen müssen. Vielmehr soll der Torjäger seinen aktuellen Kontrakt bis 2026 verlängern. Laut Transferexperte Ekrem Konur werden die entsprechenden Gespräche in Kürze aufgenommen.

Rashford stand in Manchester in den sechs bisherigen Premier League-Spielen in dieser Saison stets in der Startelf und steuerte bereits drei Tore und zwei Assists bei.

