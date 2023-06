Mason Greenwood bleibt im Kader von ManUtd

Bereits im Februar dieses Jahres wurden die Vorwürfe der versuchten Vergewaltigung und Körperverletzungen nach intensiven Ermittlungen von der Polizei in Manchester fallen gelassen. Greenwood drohen deswegen keine juristischen Konsequenzen mehr. ManUtd hat darauf aber interne Abklärungen angekündigt. Der 21-jährige Engländer kam weiterhin nicht zum Einsatz. Sein Vertrag ist aber noch bis 2025 datiert. Wie der Premier Ligist mitteilt, wurde er nun auch als Aktiver bei der Premier League gemeldet. Grundsätzlich ist eine Rückkehr in den Kader damit möglich.

Wie es mit Greenwood weitergeht, bleibt aber weiterhin unklar. ManUtd hat sich noch nicht zur Personalie geäussert. Grundsätzlich wäre auch ein Transfer des Stürmers in diesem Sommer möglich.

📋 Confirmation of our official retained list, which has been submitted to the @PremierLeague.#MUFC || #PL

— Manchester United (@ManUtd) June 16, 2023