Mason Greenwood verlässt Manchester United

Manchester United hat seine interne Analyse rund um die Personalie Mason Greenwood beendet. Wie der Klub mitteilt, geht man künftig getrennte Wege.

Gegen den 21-Jährigen gab es heftige Vorwürfe um eine Vergewaltigung und Körperverletzungen. Die britischen Behörden haben letztlich aber sämtliche Anklagepunkte fallen gelassen. Auch ManUtd kommt zum Ergebnis, dass es zumindest keine hinreichende Beweise dafür gibt, dass Greenwood die ihm vorgeworfenen Taten begangen hatte.

Dennoch sei man auch in Absprache mit dem Spieler zum Ergebnis gekommen, dass dieser seine Fussballkarriere nicht mehr in Manchester fortsetzt. Der Verein und Greenwoord arbeiten nun an einer Auflösung des bis 2025 gültigen Vertrags.

psc 21 August, 2023 16:12