Mason Mount hat bei ManUtd unterschrieben

Der Wechsel von Mason Mount von Chelsea zu Manchester United ist durch.

Laut "talkSport" ist die Unterschrift des 24-jährigen Engländer erfolgt. Mount lernt einige seiner neuen Teamkollegen bereits kennen. ManUtd wird auf eine ziemlich grosse Pre-Season-Tour mit Stationen in Norwegen, Schottland und auch in den USA gehen. Mount wird da bereits am Start sein. Die Ablöse für ihn beträgt 60 Mio. Euro.

psc 4 Juli, 2023 15:37