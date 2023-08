Mehrere Interessenten für Mason Greenwood

Manchester United hat am Montag die Trennung von Mason Greenwood bekanntgegeben. Wohin der Weg des 21-Jährigen führt, ist ungewiss. Interessenten gibt es aber bereits einige.

Laut "Daily Mail" könnte sich beispielsweise Roma-Coach José Mourinho sehr gut vorstellen, künftig mit dem Stürmer zusammenzuarbeiten. Die beiden kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten bei ManUtd. Auch Vereine aus der Türkei und aus Saudi-Arabien werfen ein Auge auf Greenwood.

Gemäss "The Sun" könnte sich etwa der Verein von Steven Gerrard, Al-Ettifaq, eine Verpflichtung vorstellen. Noch läuft der Vertrag des Angreifers in Manchester bis 2025. Dieses Arbeitspapier wird aber in Kürze aufgelöst.

psc 22 August, 2023 11:36