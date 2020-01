Mino Raiola äussert sich wieder zur Pogba-Zukunft

Star-Berater Mino Raiola hat sich einmal mehr zur Zukunft seines Mandanten Paul Pogba geäussert.

Der französische Weltmeister wollte Manchester United im vergangenen Sommer bekanntlich verlassen. Er musste jedoch bleiben. Die aktuelle Spielzeit ist für den 26-Jährigen vor allem von Verletzungen geprägt. Ob Pogba in der kommenden Saison noch für die Red Devils aufläuft, ist trotz Vertrag bis 2021 ungewiss. Raiola spielt den Ball gegenüber “Sky Sports” erst einmal dem englischen Rekordmeister zu: “Jeder weiss, dass die Ambitionen beider Seiten in den letzten Jahren nicht erreicht wurden. Lasst uns ehrlich sein. Also müssen wir im Sommer schauen, ob Paul noch in den Plänen von Manchester United ist – und, ob Manchester United noch in Pauls Plänen ist.”

Bekanntlich ist Real Madrid schon länger hinter dem Weltmeister von 2018 her. Sollte sich eine Möglichkeit für einen Transfer ergeben, könnte dies im kommenden Sommer erneut der Fall sein.

psc 23 Januar, 2020 09:57