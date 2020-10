Paul Pogba & Mino Raiola wüten wegen Medienbericht

Auf der Insel wurde unter anderem von der “Sun” berichtet, dass Pogba die französische Nationalmannschaft wegen Kommentaren von Präsident Emmanuel Macron über islamistischen Terror verlässt und nicht mehr für die Équipe tricolore spielen wird. Raiola twittert, dass es sich dabei zu 100 Prozent um “Fake News” handle. “Es ist schockierend, wie die Presse manchmal unverantwortlich handelt. Paul respekiert und spürt die Ereignisse in Frankreich und lehnt jegliche Form von Gewalt ab”, schreibt der Agent.

Auch Pogba selbst bezeichnet die Berichte auf Instagram als “Fake News” und ist entrüstet. Von einem Nationalmannschafts-Boykott will der 27-jährige ManUtd-Star gar nichts wissen.

About @paulpogba quitting the NT: 100% #fakenews as well as any words or thoughts attributed to him with regards to French current events. It’s shocking how the press sometimes acts irresponsibly. Paul respects and feels for French current events and condemns any form of violence pic.twitter.com/nggrnJXGI4

