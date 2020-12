Berater Mino Raiola: “Die Zeit von Paul Pogba bei ManUtd ist vorbei”

Berater Mino Raiola lässt im Gespräch mit “tuttosport” eine Bombe platzen und behauptet, dass die Zeit von Paul Pogba bei Manchester United vorbei sei!

Der 27-jährige Franzose ist eigentlich noch bis 2022 an den englischen Rekordmeister gebunden. Allerdings hat er das Vertrauen von Trainer Ole Gunnar Solskjaer verloren und muss immer häufiger auf der Ersatzbank Platz nehmen. Allerdings: Am Wochenende stand Pogba beim 3:1-Sieg gegen West Ham in der Startformation, spielte über 90 Minuten und erzielte dabei auch einen Treffer. Die Aussage von Raiola ist daher doch eher überraschend.

Der Berater stösst für Pogba sogar schon einen Wechsel im anstehenden Transferfenster an: “Paul braucht ein neues Team, eine Luftveränderung. (…) Ich denke die beste Lösung für Pogba und ManUtd wäre es, wenn er in der nächsten Transferperiode geht. Wenn nicht, weiss der Verein vom Old Trafford, dass er einen ablösefreien Abgang riskiert, denn er wird nicht verlängern.”

Zu Juve macht Raiola auch noch eine Ansage: Aus seiner Sicht haben die Turiner eine grosse Chance vertan, indem sie Zlatan Ibrahimovic nicht verpflichtet haben. “Juventus hätte Zlatan verpflichten sollen. Er wäre der ideale Sturmpartner für Cristiano Ronaldo”, ist der Staragent überzeugt.

psc 7 Dezember, 2020 16:55