Nächster Abschied bei ManUtd: Auch Juan Mata geht

Der 34-jährige Mittelfeldprofi spielte bereits seit 2014 für die Red Devils. Nun zählt er zu den Spielern, die den Verein in diesem Sommer verlassen. Mata bestritt im Trikot der Red Devils insgesamt 285 Spiele und erzielte 51 Tore. Zuletzt wurde darüber spekuliert, dass der frühere Nationalspieler in den Trainerstaff integriert werden könnte. Dazu kommt es allerdings nicht.

Thank you for everything, @JuanMata8 — you'll be missed 🔴#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) June 2, 2022