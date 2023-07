Neuer ManUtd-Goalie Onana geht bereits auf Harry Maguire los

Der kamerunische Keeper war mit einer Abwehraktion des 30-Jährigen bei der 2:3-Niederlage im Testspiel gegen Borussia Dortmund alles andere als einverstanden. Onana stürmte aus dem Tor und stauchte Maguire regelrecht zusammen. Der Engländer liess sich davon allerdings nicht gross aus der Ruhe bringen und trottete stoisch davon.

Andre Onana spotted FUMING at Harry Maguire during Man Utd's loss to Dortmund

