Newcastle offenbar an Martial dran – auch Gerüchte um Dzeko

Newcastle United strebt im Januar angeblich einen Transfer von Anthony Martial an. Daneben steht bei den ‘Magpies’ wohl auch Edin Dzeko im Fokus.

Mit einem Abgang von Manchester United wird Anthony Martial bereits seit geraumer Zeit in Verbindung gebracht. Im Januar könnte der französische Angreifer dieses Vorhaben in die Tat umsetzen – und bei Newcastle United unterkommen.

Die britische Boulevardzeitung “Sun” vermeldet, dass die ‘Magpies’ den Torjäger von den ‘Red Devils’ gerne ausleihen würden. Allerdings ist Martial wohl nicht der einzige Stürmer, der in Newcastle auf dem Wunschzettel stehen soll. Auch an Edin Dzeko bekundet der Premier-League-Klub demnach Interesse. Jedoch ist fraglich, ob Inter Mailand den Bosnier, der erst vor der Saison von der AS Rom kam, bereits wieder ziehen lassen wird.

adk 19 Dezember, 2021 15:58