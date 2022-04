Der 52-jährige Niederländer stösst trotz weiterlaufendem Vertrag von Ajax Amsterdam zu den Red Devils und unterschreibt da einen Dreijahresvertrag bis 2025, der mittels Option um eine weitere Spielzeit verlängert werden kann. Ten Hag tritt die Nachfolge von Ralf Rangnick an, der zum Saisonende in eine Managerrolle wechselt.

Der Niederländer ist seit Dezember 2017 Coach von Ajax und führte das Team zu jeweils zwei Meister- und Pokaltiteln. Zudem führte er das Team einmal bis in die Champions League-Halbfinals

🇳🇱👔

The new First-Team Manager of Manchester United: Erik ten Hag.#MUFC || #WelcomeErik

— Manchester United (@ManUtd) April 21, 2022