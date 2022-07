Offiziell: Manchester United verpflichtet Lisandro Martinez

Lisandro Martinez wird ausstehend letzter Details künftig für Manchester United auflaufen. Am Sonntag verkündete der englische Rekordmeister auf seiner Website die Verpflichtung des 24 Jahre alten Argentiniers.

An agreement has been reached for the transfer of Lisandro Martinez 🔴🇦🇷#MUFC || @LisandrMartinez

— Manchester United (@ManUtd) July 17, 2022