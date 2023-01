Offiziell: Manchester United verpflichtet Wout Weghorst

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Manchester United gibt den Transfer von Stürmer Wout Weghorst bekannt.

Manchester United konnte sich mit Burnley und Besiktas, wohin Wout Weghorst zuletzt verliehen war, auf einen Deal einigen. Wie die Red Devils am Freitagabend kommunizieren, wechselt der niederländische Nationalspieler per sofort ins Old Trafford. Der 30-Jährige kommt per Leihe bis Saisonende von Burnley. Als Entschädigung erhält Besiktas indessen eine Entschädigung in Höhe von 2,825 Millionen Euro. Eine Kaufoption soll es derweil nicht geben.

It's official: Wout Weghorst is a Red! ✍️🔴#MUFC — Manchester United (@ManUtd) January 13, 2023

«Ich fühle mich privilegiert, zu Manchester United zu kommen. Ich habe bereits in der Vergangenheit gegen den Verein gespielt, und es ist ein fantastisches Gefühl, nun das berühmte rote Trikot anziehen zu dürfen. Ich habe die Fortschritte von United unter Erik ten Hag in dieser Saison gesehen und kann es kaum erwarten, meinen Teil dazu beizutragen, dass die Mannschaft ihre Ziele erreicht», wird Weghorst in der Vereinsmeldung zitiert. Er verspreche, «dass ich alles für den Verein geben werde, solange ich hier bin».

adk 13 Januar, 2023 22:09