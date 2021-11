Für Solskjaer wird es eng: Aufstand von mehreren Spielern

Der Druck auf ManUtd-Coach Ole Gunnar Solskjaer wird immer grösser. Angeblich hat er nun auch einige der Profis “verloren”.

Wie “The Athletic” berichtet, will die Klubleitung grundsätzlich trotz der 0:2-Niederlage im Derby gegen ManCity am vergangenen Samstag vorderhand am 48-Jährigen festhalten. Für wie lange ist aber unklar. Angeblich sollen einige Spieler mit dem Trainer alles andere als zufrieden sein. Mittelfeldprofi Bruno Fernandes fehle demnach eine klare taktische Ausrichtung. Andere Akteure wie Donny van de Beek sind schon länger unzufrieden, da sie kaum Einsatzchancen erhalten.

Superstar Cristiano Ronaldo hatte bei der Pleite gegen die Skyblues eine äusserst negative Körpersprache und fing sich noch beinahe einen Platzverweis ein. Auch dies nicht unbedingt ein gutes Zeichen für den Trainer, der seine Spieler und deren Egos stets im Griff haben sollte.

Die Länderspielpause wäre grundsätzlich ein günstiger Zeitpunkt für einen Trainerwechsel. ManUtd bewies in dieser Saison aber, dass es mit Solskjaer Geduld hat. Wie lange der Support noch anhält, ist dennoch ungewiss.

psc 8 November, 2021 12:06